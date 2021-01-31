في تحد للإغلاق.. آلاف المتشددين اليهود يشيعون أحد كبار رجال الدين الإسرائيليين (فيديو وصور)

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، على ضرورة إنهاء انتهاك المجتمع لقواعد السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد مشاركة آلاف اليهود المتشددين في تشييع أحد كبار رجال الدين.

وتجمهر الآلاف بينهم الكثير ممن لا يضعون كمامات واقية في الشوارع للمشاركة في تشييع رئيس معهد بريسك الديني ميشولام دوفيد سولوفيتشيك (99 عاما) الذي توفي في وقت سابق الأحد.

وواصل اليهود المتشددون تحدي قرارات الإغلاق بشكل كبير، خصوصا تلك المتعلقة بإغلاق المدارس والمعابد.

وشهدت نقاط عدة في القدس وتل أبيب مؤخرا، اشتباكات بين اليهود المتشددين والشرطة التي تسعى إلى فرض الإغلاق القسري.

وكانت إسرائيل فرضت أواخر كانون الأول/ديسمبر، الإغلاق الشامل الثالث في سبيل احتواء تفشي الفيروس.

ورغم إجراءات الإغلاق، فإن أعداد الإصابات استمرت بالارتفاع خلال الشهر الحالي.

ويتهم إسرائيليون اليهود المتشددين الذين يشكلون 12% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة بالمسؤولية عن انتشار كورونا.

وتناقش الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد، تمديد فترة الإغلاق الشامل الثالث التي تنتهي منتصف الليل.

وواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى تمديد الإغلاق، انتقادات بشأن ما يعتبره خصومه فشلا في ضمان تطبيق اليهود المتشددين لقواعد السلامة.

لكن نتنياهو الذي يواجه منافسة صعبة لإعادة انتخابه في آذار/مارس، يراهن على حشد تأييد من مجتمع اليهود المتشددين لمساعدته على البقاء في السلطة.

أما منافسه غانتس، فقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه لن يدعم تمديد الإغلاق في حال لم تطبق القواعد بشكل متساو.

وأضاف: ”ملايين العائلات والأطفال محتجزون في منازلهم ويلتزمون القواعد بينما يحتشد الآلاف من المتشددين في الجنازة، حتى أن معظمهم دون أقنعة واقية“.

وتابع: ”لن نوافق على استمرار الإغلاق الوهمي غير الفعال، إما أن يشمل الإغلاق الجميع وإما نفتح للجميع، لقد ولت أيام التساهل“.

وأحصت الدولة العبرية، التي بدأت الشهر المنصرم حملة تطعيم ضد كورونا أكثر من 640 ألف إصابة بكورونا و4768 وفاة.