هل قضى وباء "كورونا" على فيروس الإنفلونزا الموسمية؟

كشف خبراء أن عدد المصابين بفيروس الإنفلونزا أصبح أقل من أي وقت مضى مقارنة بالـ 130 عاما الماضية.

وقال الخبراء إن الفيروس ربما تم القضاء عليه تقريبا، بعد أن انخفض عدد المصابين بنسبة 95%، وشهد الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، انخفاضا هائلا في عدد الإصابات، بالرغم من أن ذلك الزمن هو أسوأ وقت للفيروس الموسمي، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتم الإبلاغ عن اصابة 1.1 شخص لكل 100 ألف شخص بالأعراض الشبيهة بالإنفلونزا لدى الأطباء العامين، مقارنة بـ 27 خلال خمس السنوات الماضية.

من جانبه، قال جون ماكولي، مدير المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية للإشارة والبحث حول الإنفلونزا وأحد خبراء الإنفلونزا الرائدين دوليا إن العالم لم يشهد مثل هذه المعدلات المنخفضة للغاية منذ فترة طويلة؛ تحديدا في عام 1888 قبل جائحة إنفلونزا 1889 والتي تسببت في وفاة مليون شخص حول العالم.

كما قال البروفيسور مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للأطباء الممارسين، إنه من المرجح أن تكون الإجراءات الصحية المتخذة لمكافحة فيروس ”كورونا“ المستجد هي السبب الرئيس في الانخفاض الهائل في عدد الحالات.

كان وباء الإنفلونزا ظهر بين عامي 1889 و 1890 واستمر حتى 1895، واعتبر وباء قاتلا حيث قتل مليون شخص حول العالم، في فترة التفشي كان يطلق عليها الإنفلونزا الآسيوية أو الروسية وهي ليست لها علاقة بوباء 1977 ـ 1978 الذي سببه فيروس H1N1 وسميت أيضا بالإنفلونزا الروسية.