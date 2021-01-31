دبي تطلق مبادرة عالمية لنقل لقاحات كورونا إلى البلدان النامية

أطلقت إمارة دبي اليوم الأحد، مبادرة عالمية جديدة لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، بتوجيهات من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأتي المبادرة دعماً لمبادرة ”كوفاكس COVAX“، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات ”كوفيد-19“ خلال العام 2021.

بتوجيهات محمد بن راشد ودعماً لمبادرة "كوفاكس COVAX"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد-19" خلال العام 2021،أطلقت دبي اليوم مبادرة عالمية جديدة لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالمhttps://t.co/DL5Wutbust pic.twitter.com/PScsuGUANy — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 31, 2021

وحشدت إمارة دبي من خلال المبادرة خبرات وقدرات كل من ”طيران الإمارات“ و“شبكة موانئ دبي العالمية“ ومطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي تضرر سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.