خبراء الصحة العالمية يزورون سوقا في ووهان الصينية لتقصي منشأ "كورونا"

زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كورونا، اليوم الأحد، سوقاً في مدينة ووهان الصينية كان البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين، بحسب ما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.



ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي أُغلق منذ كانون الثاني/يناير الماضي ودخلوا إلى المكان المسيّج، في وقت منع فيه حراس بسرعة آخرين من الدخول، بحسب صحافيي فرانس برس.‎