أطباء: تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح "كورونا" يمنع إنتاج الأجسام المضادة

مع دخول العالم مرحلة توزيع لقاحات كورونا المنتظرة، كشف الأطباء عن مجموعة أدوية يمكن أن تتداخل مع فاعلية اللقاحات المتاحة حتى الآن.

وحذر الأطباء من أن تعاطي بعض الأدوية دون وصفة طبية مثل مسكنات الألم قبل تلقي لقاح فيروس كورونا، يمكن أن يقوض فاعليتها.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، من المعروف أن لقاحي ”موديرنا“ و“فايزر-بيونتيك“ يسببان آثارا جانبية مثل الألم في موقع الحقن والصداع والحمى والقشعريرة والتعب.

وقد يحاول البعض حماية أنفسهم عن طريق تناول مسكنات الألم مثل إيبوبروفين (موترين وأدفل) أو أسيتامينوفين (تايلينول) مقدما، إلا أن أخصائيي الأمراض المعدية يقولون إن هذه الأدوية قد تضعف الجهاز المناعي وتضعف قدرة اللقاح على تحفيز إنتاج الأجسام المضادة.

وقالت الدكتورة ”سيمون وايلدز“، اختصاصية الأمراض المعدية في مركز ساوث شور الطبي في ماساتشوستس: ”نحن نوصي بتجنب تعاطي الإيبوبروفين أو تايلينول قبل تلقي لقاح كوفيد-19، بسبب عدم وجود بيانات حول كيفية تأثيره على استجابات الأجسام المضادة الناجمة عن اللقاح“.