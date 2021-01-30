تعرف على أفضل 5 أطعمة غنية بـ"البروبيوتيك" يمكن للنباتيين إدراجها ضمن نظامهم الغذائي

يجد النباتيون صعوبة في الحصول على غذاء يتضمن ”البروبيوتيك“؛ وهي بكتيريا الأمعاء المفيدة المسؤولة عن الهضم الصحي، لأنها تأتي غالبا من مصادر حيوانية.

وتسهل هذه البكتيريا حركات الأمعاء بشكل صحيح، وتعزز جهاز المناعة وتحسن التركيز والمزاج والنوم.

وفيما يلي أهم 5 أطعمة نباتية غنية بـ“البروبيوتيك“.

مخلل الملفوف

يعد مخلل الملفوف مصدرا غنيا بـ“البروبيوتيك“ والفيتامينات C و K، إذ يحتوي طبق الكرنب المخمر كذلك على البوتاسيوم.

ويفضل تناول مخلل الملفوف غير المبستر لتحسين التوازن البكتيري في معدتك.

ويساهم هذا النوع من الطعام في تقليل مشاكل المعدة بصورة كبيرة، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، ولذلك ينصح أن يكون أحد المقبلات الأساسية مع الوجبات اليومية.

الكيمتشي

هو طبق كوري تقليدي، غني بـ“البروبيوتيك“ والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويصنع عن طريق تخمير الخضروات ببكتيريا حامض اللاكتيك بروبيوتيك، ما يمنحها نفس الفائدة الصحية للأطعمة التي تحتوي على ”البروبيوتيك“ التي تأتي من مصادر حيوانية.

ويساعد هذا الحساء في الوقاية من الإمساك وتخفيض نسبة الكوليسترول بالدم، وبالتالي يعزز وظائف الدماغ والمناعة ويقلل فرص حدوث الشيخوخة المبكرة.

مخلل الخضار

الخضار المقطوفة في محلول ملحي ليست فقط فاتحة للشهية ولكنها أيضًا مصدر جيد لـ“البروبيوتيك“.

شاي كومبوتشا

أكدت دراسة أجريت عام 2014، أن مشروب ”كومبوتشا“ غني بـ“البروبيوتيك“، الذي يساعد علي تحسين صحة الأمعاء.

كما يساعد أيضا في علاج الإسهال، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أنه يساعد في تخفيف متلازمة القولون العصبي وتعزيز الجهاز المناعي.

الميسو

الميسو هو ”توابل“ ويعد مصدرا جيدا للبروتين والألياف، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المختلفة، بما في ذلك فيتامين K والمنغنيز والنحاس.

كما يعد خيارا مثاليا للنباتيين، كونه مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة وفيتامينات ب، والبكتيريا المفيدة.