8 علاجات منزلية بسيطة تساعد في وقف النزيف والتئام الجروح

يحدث النزيف عادة نتيجة الإصابة بجروح في أي منطقة بالجسم، ويمكن أن يكون نزيفا حادا أو طفيفا ولكن في كلتا الحالتين فأنت بحاجة إلى تدخل فوري لوقفه.

في معظم الأوقات، يمكنك وقف النزيف في المنزل، ولكن من المهم أن تعرف كيفية القيام بذلك بأمان لتجنب العدوى والبكتيريا، حيث يحدث النزيف بشكل أساسي لمساعدتك في تنظيف الجرح.

فيما يلي 8 علاجات منزلية فعالة لوقف نزيف الجروح:

الثلج

وضع الثلج على الجرح يساعد على انقباض الأوعية الدموية التي ستعزز وقف النزيف بسرعة بالمقارنة مع العديد من العلاجات المنزلية الأخرى.

ولهذا، قم بوضع الثلج في قطعة قماش نظيفة وجافة من ثم ضعها على الجرح، كما أنه يساعد على تخفيف التورم.

أكياس الشاي

يتم استخدامها لوقف النزيف بسبب احتوائها على مادة العفص (Tannins) الذي يساعد في إيقاف النزيف، كما تعمل هذه المضادة كمضاد للبكتيريا، إذ تساعد على تطهير المنطقة ومنع إصابتها بالعدوى.

ضع كيساً من الشاي المنقوع في الثلاجة كي يبرد قبل وضعه على المنطقة المصابة.

الفازلين

يعد الفازلين أحد أفضل العلاجات الطبيعية لوقف النزيف من الجروح السطحية، ولكن تأكد من تجفيف المنطقة جيداً والتخلص من آثار الفازلين بعد توقف النزيف.

الكركم

الكركم مليء بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، ويتم استخدامه أيضًا لعلاج بعض الجروح، يشفي الكركم المنطقة بسرعة ويوقف النزيف ويمنع المزيد من الالتهابات.

الدقيق

يمكن أن يساعد نشا الذرة أو الدقيق في وقف نزيف الدم بسرعة. فقط قم برش القليل من نشا الذرة أو الدقيق على الجرح النازف بشكل طفيف، وبمجرد أن يجف الدم تمامًا، يتم غسل المنطقة بالماء البارد.

العلاج بالضغط

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لوقف النزيف، ولتطبيقها يجب وضع قطعة نظيفة وجافة من القماش أو لصقات الجروح على الجرح والضغط عليه بكلتا يديك.

استمر بالضغط على الجرح حتى يتوقف النزيف، ولكن لا تقم بالتوقف خلال فترة قصيرة من الضغط حتى تنظر إلى الجرح، بل قم بذلك بعد فترة من الزمن.

العسل

العسل هو علاج طبيعي آخر لوقف النزيف، يحتوي العسل أيضًا على مضاد للالتهابات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ويمكن أن يعالج الجروح ويساعد في التعافي السريع من الإصابة.

الصبار

يحتوي الصبار على العديد من الخصائص العلاجية، حيث يساعد في التئام الجروح، ووقف النزيف، بالإضافة إلى ذلك فهو مضادة للالتهابات الذي بدوره يساعد في التئام الجروح وتهدئة وتبريد المنطقة المصابة.