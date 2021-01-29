صحيفة: إسرائيل تسلم السلطة الفلسطينية 5000 جرعة من لقاح كورونا الأسبوع المقبل‎

قالت وسائل إعلام عبرية إن السلطات الإسرائيلية ستنقل للسلطة الفلسطينية 5000 جرعة من لقاح شركة ”فايزر“ الأمريكية ضد كورونا، وذلك للبدء بأول مرحلة تطعيم في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن مسؤول فلسطيني رفيع لم تسمه، قوله، إن الكمية التي ستصل لوزارة الصحة في رام الله ستستخدم لتطعيم 2500 من الطواقم الطبية.

وأضافت الصحيفة، وفق المصدر الفلسطيني: ”لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطة ستخصص بعض هذه اللقاحات لتطعيم الطواقم الطبية في قطاع غزة، ولم يتخذ قرار بشأن ذلك حتى الآن“.

يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إنه من المتوقع وصول شحنة لقاحات فيروس ”كورونا“ الخاصة بالسلطة الفلسطينية لمطار بن غوريون، يوم السبت، على متن طائرة تابعة لشركة (DHL).

وقالت الإذاعة: ”في الوقت الحالي لا يوجد عائق أمام نقل اللقاحات إلى قطاع غزة، وستقوم السلطة الفلسطينية بتوزيعها كيفما تشاء“.

وفي وقت سابق، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة قولها، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي عقدت جلسة خاصة لمناقشة نقل لقاح فيروس كورونا للقطاع.

وأوضحت الصحيفة أن قرار إدخال لقاح كورونا إلى غزة مرهون بإعادة حركة حماس ما لديها من جنود احتلال أسرى اعتقلتهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.