نوفافاكس: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 89%

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة ”نوفافاكس“ الطبية الأمريكية، أن لقاحها ضد ”كوفيد-19″، أظهر فعالية بنسبة 89.3% خلال المرحلة الثالثة من تجربة سريرية شملت أكثر من 15 ألف شخص.

وقال المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك، إن ”ان في إكس-كوف2373 يمكن أن يلعب دورا مهما في حل أزمة الصحة العامة العالمية الحالية“.

لكن أظهرت النتائج أن اللقاح أقل فعالية بكثير ضد نسخة ”كوفيد-19“ المتحورة التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا وتنتشر سريعا حول العالم.