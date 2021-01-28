لزيادة فعاليته.. أمران يجب القيام بهما قبل تلقي لقاح كورونا

تسير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا على قدم وساق في جميع أنحاء العالم، حيث إن الحصول على اللقاح في الوقت الحالي، هو الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية أنفسنا من ذلك الفيروس المميت.

ولكن من أجل زيادة فعالية اللقاح، تقترح دراسة حديثة، القيام بأمرين مهمين للغاية قبل تلقي المطعوم لزيادة فعاليته، وهما النوم جيدا وممارسة الرياضة، حيث لا يمكن للقاح وحده أن يحميك من الفيروس إذ لم يكن جهازك المناعي قويا.

ومن أجل تحسين استجابة جسمك للقاح، من المهم أن يكون لديك جهاز مناعي قوي، والذي يمكن أن يتأثر بسهولة بحالات مثل الاكتئاب والتوتر، وقلة النوم والإجهاد البدني.

النوم وممارسة الرياضة

وفقا لنتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة Journal Perspectives on Psychological Science الطبية، فإن النوم وممارسة الرياضة هما نشاطان محددان يمكن أن يزيدا من الاستجابة المناعية.

ومع توقع تزايد حملة لقاح فيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، فمن المهم للغاية لجميع الأشخاص الحفاظ بشكل كبير على صحتهم.

أوصى الباحثون بأن أولئك الذين يخططون للحصول على اللقاح يجب أن يحصلوا على قسط كافٍ من النوم ليلا، وأن يمارسوا تمارين قوية قبل 24 ساعة على الأقل من تلقي اللقاح.

وهذه ليست الدراسة الوحيدة التي ربطت النوم ومستوى النشاط البدني بفعالية التطعيم.

فقد وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي أن لقاحات الإنفلونزا تكون أكثر فعالية لدى الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم قبل ليلتين من تلقي اللقاح.

كيف يزيد النوم وممارسة الرياضة من فعالية اللقاح؟

كما أشار الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تذبذب في العمليات المناعية اللازمة لإنتاج الأجسام المضادة، للحفاظ على عدد الأجسام المضادة، من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الانخراط في أي نوع من النشاط البدني لمدة 30 دقيقة كل يوم قبل وبعد أخذ اللقاح.