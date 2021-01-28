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العاهل المغربي يتلقى الجرعة الأولى...
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العاهل المغربي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مستهل حملة وطنية للتلقيح ضد الفيروس.

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المصدر: الرباط – إرم نيوز

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في مستهل حملة وطنية للتلقيح ضد الفيروس.

وطبقا لتعليمات ملكية، سيكون التلقيح مجانيا لجميع المواطنين المغاربة (حوالي 30 مليون نسمة) الذين تفوق أعمارهم 17 سنة، حيث تستهدف الحملة تلقيح حوالي 80% من السكان.

كما يستفيد من الحملة التي سيتم تنفيذها بشكل تدريجي الأجانب المقيمون في المملكة، بحسب المصدر ذاته.

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وتطمح السلطات المغربية إلى القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس؛ من أجل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

 

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