دراسة: الفصام يضاعف خطر الوفاة من "كورونا"

كشفت بحوث جديدة أن الفصام هو ثاني أكبر عامل خطر للموت من فيروس ”كوفيد-19“ بعد الشيخوخة.

درس باحثون من جامعة نيويورك سجلات صحية لأكثر من 7000 مريض تم علاجهم في المستشفى من مرض ”كوفيد-19“ بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2020، بما في ذلك 75 مصابا بالفصام.

ووجد الباحثون أن مرض الفصام يضاعف خطر الوفاة من الفيروس التاجي 3 مرات تقريبا مقارنة بالشخص السليم الذي يتراوح عمره بين 18 و44 عاما.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كاتلين نيماني: ”النتائج التي توصلنا إليها توضح أن الأشخاص الذين يعانون من الفصام معرضون للغاية لآثار كوفيد-19“.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعتبر فئة كبار السن الأكثر عرضة للفيروس، يليها أولئك الذين يعانون من الفصام.

ولم يتوصل العلماء بعد للسبب الكامن وراء كون مرضى الفصام أكثر عرضة للخطر، ولكن يُعتقد أن ذلك يرجع لخلل وراثي يثبط استجابتهم المناعية.

ويعيش مرضى الفصام في المتوسط، مدة أقل بعقدين مقارنة بالأشخاص الأصحاء، كما يعانون أيضا من أمراض أكثر نتيجة لنقص ممارسة الرياضة والسمنة والتدخين والآثار الجانبية لبعض أدوية الفصام.

ومن بين الحالات الأخرى التي تزيد من خطر الوفاة، قصور القلب، الذي يؤدي إلى زيادة الخطر بنسبة 60%، وارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من الخطر بنسبة 38%، ومرض السكري الذي يرفع الخطر بنسبة 27%.

وتبين أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بنسبة 69% من النساء، كما أن الأشخاص غير البيض (السود والآسيويين والأعراق المختلطة) أكثر عرضة للخطر بنسبة 47% مقارنة بالبيض.