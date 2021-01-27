الشرطة البريطانية ترسل وحدة لتفكيك القنابل إلى مصنع لإنتاج لقاح "أسترا زينيكا"

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال وحدة لتفكيك القنابل تابعة للشرطة إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح ”أسترا زينيكا“ المضاد لفيروس كورونا.

وبينت الشرطة المحلية في بيان: ”نتعامل في الوقت الراهن مع الواقعة في منطقة ريكسهام الصناعية“ ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشركة التي تدير المصنع إن المصنع أخلي جزئيا اليوم بعد تسلم عبوة مشبوهة.

وأضافت الشركة مشيرة إلى مصنعها في ويلز: ”تلقى وكهارت يو.كيه في ريكسهام هذا الصباح عبوة مشبوهة مرسلة للموقع. تم على الفور إبلاغ جميع الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة… بناء على توصية الخبراء أخلينا الموقع جزئيا انتظارا للتحقيق“.

ويوفر مصنع وكهارت يو.كيه مرحلة التصنيع الأخيرة للقاح أسترا زينيكا وهي التعبئة والتغليف.

ووافقت أسترا زينيكا على إمداد بريطانيا بمئة مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.