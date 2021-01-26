بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بكورونا.. وجونسون: أتحمل "المسؤولية كاملة"

باتت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول بشكل كبير على حملات التلقيح؛ في حين بادر رئيس الحكومة إلى التأكيد بأنه يتحمل ”المسؤولية كاملة“.

وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء في بريطانيا إلى مئة ألف و 162 وفاة.

بدوره؛ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء؛ أنه يتحمل ”المسؤولية كاملة“؛ وقال في مؤتمر صحافي ”إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة“.