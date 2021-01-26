أسترازينيكا ترفض تقارير عن انخفاض فاعلية لقاحها بين كبار السن

نفت شركة أسترازينيكا، يوم الاثنين، أن لقاحها للوقاية من مرض كوفيد-19 غير فعال بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وذلك بعد أن ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفتا هاندلسبلات وبيلد الألمانيتان في تقريرين منفصلين أن فاعلية اللقاح، الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما. وذكرت هاندلسبلات أنها تبلغ ثمانية بالمئة، وبيلد أنها دون 10%.

وقالت صحيفة بيلد في نسختها على الإنترنت إن المسؤولين الألمان قلقون من أن اللقاح قد لا يحصل على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ووصفت أسترازينيكا في رد مكتوب تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فاعلية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها ”غير صحيحة تماما“.

وقالت إن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح. وأضافت أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية.