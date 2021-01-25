إسرائيل تتحدث عن نتائج أولية مشجعة للقاح فايزر

قالت منظمة مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل الاثنين إن أقل من 0.01% من الذين تلقوا لقاح شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة المعنية بالحفاظ على الصحة العامة أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.

وتزود إسرائيل شركة فايزر بتحديثات أسبوعية للبيانات حول حملة التطعيم الخاصة بها بموجب اتفاقية تعاون قد تساعد البلدان الأخرى في تحسين حملات التطعيم لديها.

وقالت منظمة مكابي في بيان ”وفقا لخبراء مكابي فإن هذه بيانات أولية لكن الأرقام مشجعة للغاية“.

وأضافت ”تعلن مكابي أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50% منهم أمراضا مزمنة. عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب. لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة الحرارة إلى فوق 38.5 درجة مئوية. تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع مريض تم التحقق من إصابته“.

وتلقى أكثر من 2.6 مليون إسرائيلي جرعة واحدة من اللقاح في حين حصل 1.2 مليون على الجرعتين من أصل نحو تسعة ملايين نسمة.

وسجلت إسرائيل ما يقرب من 600 ألف إصابة بكورونا و4478 وفاة منذ بدء الجائحة.