مصر: حجزنا 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.. وسنبدأ التصنيع محليا خلال أسابيع

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19″، مشيرة إلى أن البلاد ستوقع، خلال أسابيع، عقودا لبدء إنتاج اللقاح داخليا.

وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد: ”حجزنا 40 مليونا من إحدى الشركات، ومثلها من تحالف جافي، و20 مليون جرعة من جهة أخرى“.

وأكدت أن ”اللقاح آمن وفعال، حيث لن يتم تسجيل أي لقاحات من خلال هيئة الدواء المصرية، إلا بعد التأكد من أمانها“، مؤكدة أن التوزيع ”سيكون بمنتهى العدالة“.

وأشارت إلى أن مصر ستستقبل، خلال أيام، دفعات جديدة من لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أن ”سلسلة التبريد في وزارة الصحة والسكان، تسمح بتخزين 140 مليون جرعة“.

وأعلنت أنه ”سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين، الأكبر من 35 عاما، بمجرد وصول دفعات جديدة من اللقاح، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، أو من خلال المستشفيات“.

وأشارت إلى أنه ”خلال أسابيع، سيتم توقيع عقود شراكة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات؛ لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا في مصر“.

وأضافت أنه ”تم تقييم خطوط الإنتاج في فاكسيرا من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية، والذين أكدوا أنها جاهزة للإنتاج“.