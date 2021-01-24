تقرير إسرائيلي يحذر من تطور طفرة محلية لكورونا

حذر تقرير رسمي صدر عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ”آمان“، السبت، من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس كورونا.

وأفاد التقرير بأن ”الطفرة الإسرائيلية الجديدة للفيروس قد تنتشر بسرعة كبيرة“، حسب موقع صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية الخاصة.

واعتبر التقرير أن ”الآوان فات لوقف انتشار الطفرة (السلالة) البريطانية في إسرائيل، التي تغلغلت بشكل كبير“.

وأوصى بـ“العمل على ضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج حتى إن كانوا تعافوا من كورونا أو تم تطعيمهم“.

وأشار التقرير إلى أن ”هناك سلالة طفرات جديدة تظهر في دول مختلفة من العالم، وأصبح التحكم فيها صعبا للغاية“.

وفي السياق ذاته، ذكرت ”يديعوت أحرنوت“ أن نتنياهو سيجري مناقشات مع ممثلين عن وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي (حكومي) بشأن إغلاق مطار ”بن غوريون“ (المطار الرئيسي بإسرائيل) أو تقليص الرحلات الجوية منه وإليه لمدة أسبوعين، بسبب انتشار الطفرة البريطانية لكورونا.

وحسب الصحيفة، يريد نتنياهو على الأقل تقليص الرحلات الجوية، على أن تبقى الرحلات الجوية للأغراض الأساسية فقط.