ابتكار اختبار يكشف تطور الشلل الرعاش إلى "خرف" قبل 18 شهرًا من ظهور الأعراض

ابتكرت مجموعة من الخبراء البريطانيين اختبار بصر يمكنه رصد تطور الخرف في مرضى الشلل الرعاش قبل 18 شهرا من ظهور أي أعراض.

ووجد الباحثون في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش يبدأ نظرهم في التدهور قبل حوالي عام ونصف العام من تدهور قدرتهم المعرفية بسبب الخرف.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعتبر هذه الدراسة واحدة من دراستين أجرتهما كلية لندن الجامعية (UCL) هذا الشهر عن مرضى الشلل الرعاش، أو داء باركنسون، الذي يعتبر اضطراب الجهاز العصبي التدريجي الذي يسبب اهتزازا وتصلبا.

ووجدت الدراسة الثانية أن الاتصالات الهيكلية والوظيفية بين مناطق الدماغ تتدهور في جميع أنحاء الدماغ لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.

وتدعم النتائج الأدلة السابقة على أن تغييرات الرؤية تسبق التدهور المعرفي الذي يحدث عند العديد من الأشخاص المصابين بالشلل الرعاش، ولكن ليس جميعهم.

ويعتبر الخرف، وهو متلازمة تتميز بفقدان شديد للأداء المعرفي، أحد الجوانب الشائعة والمضعفة لمرض باركنسون، الذي يقدر أنه يؤثر على ما يقرب من 50% من الناس في غضون 10 سنوات من التشخيص.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ”أنجيليكي زاركالي“ في معهد كوين سكوير لطب الأعصاب، في كلية لندن الجامعية: ”تساعدنا الدراستان على فهم ما يحدث في أدمغة مرضى الشلل الرعاش الذين يعانون من التدهور المعرفي، كما يبدو أن هذا التدهور مدفوع بانهيار في الصلات التي تربط مناطق الدماغ المختلفة“.

وأضاف زاركالي أن ”اختبارات الرؤية يمكن أن توفر لنا فرصة للتنبؤ بتطور الشلل الرعاش إلى خرف قبل بدء العملية، مما قد يساعدنا على إيجاد طرق لوقف التدهور المعرفي قبل فوات الأوان“.