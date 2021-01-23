للحصول على عظام قوية.. 5 أطعمة غنية بفيتامين ك يجب إدراجها في النظام الغذائي

يعتبر فيتامين د الأشهر في العالم المرتبط بتعزيز صحة العظام وتقويتها، إلا أن هناك العديد من الفيتامينات الأخرى التي تقوم بالدور ذاته ومن ضمنها فيتامين ك.

ويساعد فيتامين ك والعديد من العناصر الغذائية الأخرى في الحفاظ على قوة العظام، حيث يحسن كثافة العظام ويحافظ على قوتها ويقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل والكسور وغيرها.

كما يساعد فيتامين ك أيضا في حماية القلب والأوعية الدموية المختلفة وتنظيم مستويات ضغط الدم.

ويعتبر فيتامين ك أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ويتم امتصاصه بسهولة، وينقسم إلى فيتامين ك1 الموجود في معظم الخضراوات الورقية الخضراء، وفيتامين ك 2 الموجود في منتجات الألبان والدواجن والبيض.

وفي ما يلي مجموعة من المصادر المتعددة التي تحتوي على فيتامين ك:

الخضراوات الورقية

تتعدد الخضراوات الورقية، ومن ضمنها: الملفوف واللفت والخس والسبانخ ويمكن تناولها عن طريق وضعها في السلطات أو الحساء مع الخضار أو وضعها في البيتزا والمعكرونة.

الفواكه

تحتوي عليه بعض الفواكه مثل الأفوكادو والكيوي والعنب والرمان، ويمكن تناول هذه الفواكه نيئة كوجبة خفيفة أو إضافة حبوب الإفطار أو كعصائر.

الدواجن

يجب تناول الدجاج والبيض بانتظام للحصول على فيتامين ك، ويمكن استخدام البيض والدجاج في العديد من الوصفات المختلفة.

المكسرات

يعتبر تناول المكسرات يوميا أمرا مفيدا لتحسين صحة العظام؛ نظرا لاحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين ك، ومن أبرز المكسرات التي تحتوي على فيتامين ك الكاجو والبندق والجوز، ويمكن تناول حفنة من هذه المكسرات كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى الأطباق أو السلطات أو حتى الحلويات.

السمك

تحتوي الأسماك على نسبة كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ولكنها وفيرة أيضا بفيتامين ك. ويمكن تناول السمك المشوي أو المقلي أو إدخاله في العديد من الوصفات.