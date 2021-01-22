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الإمارات ترد على تعليق الدنمارك الم...
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الإمارات ترد على تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة منها

ردت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، على تقارير إعلامية حول تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أراضيها. وقال

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المصدر: إرم نيوز

ردت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، على تقارير إعلامية حول تعليق الدنمارك المؤقت للرحلات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أراضيها.

وقال مساعد الشؤون القنصلية في الخارجية الإماراتية، فيصل لطفي، إن كل المراكز المعتمدة في البلاد تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن مسؤول الخارجية الإماراتية قوله إنه يجري حالياً التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار، والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين.

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