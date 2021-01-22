جونسون: سلالة فيروس كورونا الجديدة ترتبط على الأرجح بمعدل وفيات أكبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن أدلة تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة أواخر العام الماضي قد ترتبط بمعدل وفيات أعلى.

وأضاف جونسون في إفادة صحفية: ”علمنا اليوم أنه إضافة إلى أن السلالة الجديدة أسرع انتشارا فإنه يبدو الآن أنها قد ترتبط بمعدل وفيات أكبر“. وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في لندن وجنوب شرق إنجلترا أواخر العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن كل الأدلة الحالية تظهر أن اللقاحين المتاحين ببريطانيا للوقاية من الفيروس لا يزالان يتمتعان بفعالية في الوقاية من السلالتين.

وكان المحرر السياسي لتلفزيون آي.تي.في البريطاني روبرت بيستون قال على تويتر، اليوم الجمعة، إن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في إنجلترا الشهر الماضي قد تكون فتاكة بدرجة أكبر، بناءً على ما توصلت إليه إحدى المجموعات الاستشارية العلمية التابعة للحكومة، لكنه نبّه إلى أن البيانات في هذا الصدد لا تزال محدودة.

وقال بيستون إن المجموعة الاستشارية التابعة للحكومة خلصت إلى أن السلالة ”قد تكون أشد فتكا بعض الشيء، مقارنةً بالسلالة الأساسية“.

ونقل بيستون عن نيل فيرجسون البروفيسور في إمبريال كوليدج وعضو المجموعة قوله: إن من المحتمل ”أن السلالة الجديدة في بريطانيا تزيد خطر الموت، لكن الشكوك لا تزال كبيرة“.

ولم يتسنَ الوصول لوزارة الصحة البريطانية للتعقيب.

وحدد بيان بيستون زيادة في خطر الوفاة بالسلالة الجديدة بنسبة 1.3، لكنه أوضح أن فحوصا بعينها فقط هي التي تحدد أي السلالات التقطها المريض.