دبي تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة قرارات تشدد بموجبها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشملت القرارات اقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تصدر قرارا باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل،ويأتي هذا القرار بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية pic.twitter.com/O3J95hy1M7 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 22, 2021

كما أصدرت قرارا يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم، و4 لمقاهي الشيشة.