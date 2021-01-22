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دبي تشدد الإجراءات الاحترازية لمواج...
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دبي تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة قرارات تشدد بموجبها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وشملت القرارات اقتصار الحضور في

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة قرارات تشدد بموجبها الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشملت القرارات اقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير.

كما أصدرت قرارا يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم، و4 لمقاهي الشيشة.

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