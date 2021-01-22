ابتكار علاج جيني للشلل الناتج عن إصابات العمود الفقري

توصل باحثو جامعة ”الرور“ الألمانية لانفراجة ثورية في علاج الشلل، وتمكنوا من علاج الفئران استعادة قدرتها على المشي مرة أخرى، مما أعطى الأمل لنحو 5.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الشلل.

حفز باحثو جامعة الرور في مدينة بوخوم أعصاب الحبل الشوكي التالفة لدى الفئران على التجدد، باستخدام بروتين جديد مصمم خصيصا لهذه المهمة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقدت القوارض المشلولة القدرة على الحركة في كلتا الساقين الخلفيتين؛ بسبب إصابة في العمود الفقري، ولكن بعد تلقي العلاج بأسبوعين إلى 3 أسابيع، بدأت في المشي مرة أخرى.

حفز الباحثون الخلايا العصبية في القشرة الحركية الحسية على إنتاج الإنترلوكين-6 بكمية كبيرة، وذلك من خلال استخدام فيروسات معدلة وراثيا لتعزيز إنتاج خلايا البروتين.

يعمل بروتين الإنترلوكين-6 (hIL-6) من خلال علاج الألياف العصبية، أو ما يعرف بمحاور التركيز، والتي تنقل الإشارات ذهابا وإيابا بين الدماغ والجلد والعضلات، وعندما تتضرر يصاب الإنسان أو الحيوان بالشلل.

لا يزال الباحثون يستكشفون ما إذا كان فرط الإنترلوكين-6 له نفس الآثار الإيجابية على الفئران، لو حدثت الإصابة قبل عدة أسابيع، مما سيسمح لهم بتحديد ما إذا كان العلاج جاهزًا للتجارب البشرية.

وقال رئيس الفريق ديتمار فيشر: ”نحن الآن نصل إلى آفاق علمية جديدة، وستظهر التجارب الإضافية، من بين أمور أخرى، ما إذا كان من الممكن نقل هذا النهج الجديد إلى البشر في المستقبل“.