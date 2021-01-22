يسبب التهاب المفاصل.. 9 طرق لتقليل حمض اليوريك بشكل طبيعي في الجسم

حمض اليوريك مركب كيميائي موجود في الجسم، ويتألف من الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين، ويطلق عليه أيضًا حمض البول؛ لأنه يطرح مع البول وينتج عند تحطم مركبات البيورين في الجسم.

يمكن أن يسبب فرط حمض يوريك الدم إلى النقرس (شكل من أشكال التهاب المفاصل)، وبالتالي من المهم تنظيم مستويات هذا الحمض في الجسم لمنع تداعياته الصحية الخطيرة.

إليك 9 طرق لتقليل حمض اليوريك بشكل طبيعي في الجسم:

تقليل الأطعمة الغنية بالبيورين

الخطوة الأولى لتقليل حمض اليوريك هي تقليل مصدر الحمض، كما ذكرنا سابقًا، يتم إنتاج حمض اليوريك في الجسم عن طريق البيورين، وبالتالي فأنت بحاجة إلى التخلص من البيورين من نظامك الغذائي.

ومن الأطعمة التي يجب تجنبها بشدة لحم الخنزير والديك الرومي ولحم الضأن والبازلاء الخضراء والقرنبيط والفطر والفاصولياء المجففة.

أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الألياف في التحكم في تركيز حمض اليوريك في الدم والبول، كما أنه يساعد في موازنة مستويات الأنسولين والسكر في الدم للوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الألياف يبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على تنظيم تناول الطعام.

تناول المزيد من الماء

الماء أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشاكل الصحية وخاصة مشاكل حمض اليوريك. يساعد الماء في التخلص من العناصر السامة في الجسم بشكل أسرع، لذلك يجب شرب الكثير من الماء لتعزيز وظائف الكلى والتخلص من حمض اليوريك.

تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية

السكر ليس جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة حمض اليوريك، فهو يحتوي على الفركتوز الذي يمكن أن يسبب زيادة حمض اليوريك في الجسم، لذلك قلل من استهلاكك للسكر سواء كان من خلال الأطعمة أو المشروبات السكرية.

إنقاص الوزن

زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر لزيادة مستويات حمض اليوريك، إذا كنت قد اكتسبت الوزن مؤخرًا، فيجب أن تتمرن لخسارته، والسبب العلمي وراء ذلك هو أن الخلايا الدهنية تطلق المزيد من حمض اليوريك مقارنة بخلايا العضلات.

تنظيم مستويات الأنسولين

إذا لم تكن مصابًا بمرض السكري، فعليك إجراء فحوصات، من المحتمل أن تكون مصابًا بحالة تعتبر مقدمات لمرض السكري، والتي تسبب زيادة حمض اليوريك في الجسم، الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لديهم الكثير من الأنسولين في دمائهم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض اليوريك في الجسم.

الإقلاع عن تناول الكحول

توقف عن تناول الكحول إذا كنت تعاني من زيادة حمض اليوريك، والسبب في ذلك أن الكحول تسبب الجفاف مما يؤثر على عملية إزالة السموم، تحتاج الكليتان إلى عمل إضافي لتصفية كل حمض اليوريك، ويؤدي عدم وجود ترطيب مناسب إلى عملهما بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى زيادة حمض اليوريك.

إدارة مستويات التوتر

الإجهاد أيضًا عامل مساهم في زيادة مستويات حمض اليوريك، قد لا يسبب ذلك بشكل مباشر ولكنه قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي، لذلك يُقترح أن تمارس اليوغا لتقليل مستويات التوتر والمساعدة في تقليل حمض اليوريك.

مراجعة الأدوية الخاصة بك

قد تحتوي أدويتك والمكملات الصحية الأخرى أيضًا على مكونات تسبب تراكم حمض اليوريك، وهذا يؤدي إلى زيادة الحموضة في الجسم، بشكل عام، تسبب مدرات البول والأسبرين والنياسين والأدوية المثبطة للمناعة وأدوية السرطان ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.

من الأفضل التحدث مع طبيبك إذا كنت تأخذ أيا من هذه الأدوية، لتوفير بدائل لا تؤثر على مستويات حمض اليوريك.