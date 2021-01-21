أمريكا تفرض حجرا صحيا على جميع الوافدين جوا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، فرض حجر صحي على جميع الوافدين جواً إلى الولايات المتحدة، مع وجوب حيازتهم نتيجة سلبية لفحص اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل السفر.

وقال بايدن: ”إضافة إلى وضع الكمامات الواقية، سيحتاج كل من يسافر إلى الولايات المتحدة آتياً من دولة أخرى إلى إجراء اختبار قبل صعوده الطائرة، والتزام حجر صحي فور وصوله“.

وكان الاختبار الصحي معمولاً به في ظل الإدارة السابقة، بينما أدرج الحجر الصحي في خانة التوصيات.

ولم يشرح بايدن آلية فرض الحجر الصحي.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أمرا بوضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي في جميع المباني الاتحادية، وتطوير برنامج للكشف عن إصابة الموظفين الاتحاديين بالفيروس.

وكان هذا أول أمر يوقعه بايدن في البيت الأبيض بعد ساعات من توليه منصبه.