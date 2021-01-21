دراسة: تعزيز استهلاك فيتامين C و E يحميك من الشلل الرعاش‎

الفيتامينات دائمًا ما تكون غنية بفوائد أساسية للجسم، بما في ذلك فيتامينا C وE اللذان يتميزان بثرائهما بمضادات الأكسدة، والقدرة على تعزيز المناعة وتحسين صحة الجسم ككل، بما في ذلك الجلد.

ومؤخرا، كشفت دراسة حديثة عن خصائص جديدة لكل من فيتامين C وE، وهي الحماية من مرض الشلل الرعاش والمعروف أيضًا باسم مرض باركنسون.

فحسبما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا، اعتمدت الدراسة على فحص بيانات وحالات أكثر من 43800 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و94 عامًا، وحللوا البيانات والتغييرات الصحية على مدار عدة سنوات.

وجد الباحثون أن للنظام الغذائي دورًا مهمًا فيما يتعلق بمرض الشلل الرعاش، ولاحظوا أنه يساعد بالفعل في خفض مخاطر الاضطرابات العصبية، مثل هذا المرض، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بفيتاميني C وE.

ولاحظ الباحثون أن التعزيز من استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين C وE يساعد في منع الإصابة بالشلل الرعاش في وقت لاحق من الحياة، أي أن كلا الفيتامينين يوفران حماية طويلة الأمد من المرض.

وتشمل أبرز المصادر الطبيعية لفيتامين C كلا من الفواكه الحمضية والجوافة والكيوي والفلفل والبروكلي والخردل والسبانخ والبابايا.

كما تشمل أبرز مصادر فيتامين E كلا من البذور مثل بذور عباد الشمس واليقطين، بالإضافة إلى اللوز والمكسرات والفلفل الأحمر وسمك السلمون واللحوم الحمراء والطماطم والبروكلي أيضًا.