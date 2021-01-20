ابتكار جهاز تنفس صناعي يمكنه معالجة مرضى "كورونا" خارج العناية المركزة‎

ابتكر خبراء بريطانيون جهاز تنفس صناعي جديدا يمكن أن يوفر خيارات علاجية إضافية للمرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي، بمن في ذلك المصابون بفيروس كورونا المستجد.

وكالمعتاد، تعطي أجهزة التنفس التقليدية ضغطًا إيجابيًا وتدفع الهواء إلى الرئتين، لكن جهاز ”Exovent“ الجديد يقوم بتقليل الضغط خارج الجسم بدلاً من ذلك؛ حيث يسمح لأنسجة الرئة بالتمدد والعمل بطريقة مشابهة للتنفس الطبيعي.

وأكد الباحثون أن جهاز الضغط السلبي أكثر راحة من أجهزة التنفس الأخرى، التي تستخدم قناعًا أو أنبوبًا لتوفير الهواء، فضلاً عن كونه أرخص بكثير ويحتاج إلى عدد أقل من الموظفين.

كما لا يحتاج المرضى أيضًا إلى التخدير ويمكنهم تناول الطعام وتناول الدواء عن طريق الفم، كما يمكنهم أيضاً التحدث مع العائلة عبر مكالمات الفيديو أو الهاتف، ومع ذلك، لا يزال جهاز التنفس الصناعي بحاجة إلى موافقة المنظمين.

وقد تم تصميمه من قبل فريق من أطباء التخدير والممرضات والمهندسين، ويستخدم مضخة لضبط الضغط حول الجذع، وذكرت الممرضات أنه يمكن وضع جهاز exovent وإزالته بسرعة بواسطة شخصين، وأشاروا إلى أن النوافذ وفتحات التهوية ستسمح لهم بمراقبة مرضاهم والعناية بهم بأمان.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي إيان جوسبري الجهاز بأنه ”إعادة ابتكار متطورة للتكنولوجيا الموجودة مسبقًا“.

وأضاف: ”بما أن المريض لا يحتاج إلى التخدير، فإنه يفتح خيارات علاجية بديلة قد تسمح لمزيد من مرضى كوفيد-19 بالعلاج خارج العناية المركزة“.

جدير بالذكر أنه تم اختبار الجهاز على ستة بالغين أصحاء، أظهرت هذه النتائج أن exovent كان قادرًا على توفير تمدد رئوي متزايد للأشخاص الذين يتنفسون تلقائيًا، وتهوية قوية للسيطرة على تنفس الأشخاص تمامًا، باستخدام الضغط السلبي فقط.

هناك حاجة إلى تجربة سريرية كاملة للتحقق من النتائج، ويخطط الباحثون لتقديم التصميم إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) التي تنظم الأجهزة الطبية في المملكة المتحدة، ويأملون في الحصول على الموافقة بحلول منتصف عام 2021.

من جهته، قال المبتكر الرئيس لجهاز Exovent أنه يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وتشير التقديرات إلى أن النسخة البريطانية من جهاز exovent ستكلف حوالي 8000 جنيه إسترليني (10496 دولارًا أمريكيًا)، وهي أرخص بكثير من أجهزة الضغط الإيجابي الحالية، التي تكلف حوالي 15000 جنيه إسترليني لجهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر، وأكثر من 30 ألف جنيه إسترليني للمكثف.