7 أطعمة ومشروبات تساعد على تخفيف آلام المفاصل والعضلات في الشتاء

يؤثر نظامنا الغذائي بشكل كبير على الكثير من وظائف الجسم، إذ ترتبط كل وجبة نتناولها إما بمنع المرض أو الإصابة بمرض معين، وبالمثل، فإن آلام المفاصل والعضلات هي -أيضا- مشكلة شائعة جدا، خاصة خلال فصل الشتاء.

تماما مثل العديد من الحالات الصحية الأخرى، يمكن -أيضا- إدارة هذه الآلام عن طريق إجراء بعض التغييرات الطفيفة في نظامنا الغذائي بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني.

المفاصل هي الروابط التي تقوم بربط العظام، وهى العامل الرئيس الذي يساعدك على الحركة بشكل عام، يمكن لأي ضرر يلحق بالمفاصل من مرض أو إصابة أن يؤلمك كثيرا ويجعل من الصعب الحركة.

في الواقع، حتى عضلاتك تلعب دورا رئيسا في جسمك، كما أنها تسمح لنا بالتحرك وأداء وظائف مهمة مختلفة في الجسم، يمكن أن تؤدي الحالات الصحية المختلفة إلى آلام المفاصل، بما في ذلك هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الجراب والنقرس والالتواء.

وفي هذا التقرير، نقدم لك مجموعة من الأطعمة التي ينصح تناولها وأخرى تجنبها لتخفيف آلام المفاصل والعضلات في الشتاء.

الأطعمة التي يجب تناولها:

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل: بذور اليقطين، واللوز، والكاجو، والجوز، وبذور الكتان، وبذور الشيا وغيرها مفيدة لآلام المفاصل والعضلات في الشتاء، ولحسن الحظ يمكن لمتبعي النظام الغذائي النباتي (النباتيين) الاستفادة من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتوافرة وبكثرة في المكسرات والبذور أيضا، التى تساعد في تقليل الالتهاب في المفاصل والعضلات.

الشوكولاتة الداكنة

من الأطعمة الأخرى التي يجب تناولها ولكن باعتدال الشوكولاتة الداكنة، لذلك، يمكن أن تلعب الشوكولاتة الداكنة دور تجديد الحالة المزاجية وهي أيضا مصدر غني بالزنك.

الشوكولاتة لها خصائص مضادة للالتهابات، والكاكاو المكون الرئيس في الشوكولاتة الداكنة، وهي محملة أيضا بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في علاج الالتهابات، وكلما زادت كمية الكاكاو في الشوكولاتة، زاد تأثيرها الإيجابي المضاد للالتهابات.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

أحماض أوميغا 3 الدهنية، عنصر غذائي أساس موجود بشكل خاص في الأسماك، إنه ليس مفيدا لصحة الإنسان بشكل عام فحسب، بل يمكنه أيضا تخفيف أعراض آلام المفاصل والعضلات.

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المخ أيضا، يعتبر الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، لكن تناول أوميغا 3 من زيت السمك يمكن أن يساعد أيضا في تحسين كثافة العظام.

الخضراوات الصليبية

تشمل الخضراوات الصليبية البروكلي، وبراعم بروكسل، والملفوف، والقرنبيط، كما يوصى بهذه الخضراوات لتخفيف آلام المفاصل والعضلات، وهذه الخضراوات جيدة ومفيدة خاصة في فصل الشتاء.

كما أنها مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في منع الإنزيم الذي يسبب آلام المفاصل والالتهابات.

الحبوب الكاملة

يقول العديد من الأبحاث، إن البروتينات الموجودة في الحبوب المكررة مثل: الخبز الأبيض والأرز الأبيض، قد تؤدي أيضا إلى التهابات بالجسم، لكن الحبوب الكاملة الغنية بالألياف تساعد في إنتاج الأحماض الدهنية التي تعتبر جيدة للتعامل مع الالتهابات، لذلك يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي.

ولهذا، يُنصح أي شخص يعاني بالفعل من آلام المفاصل والعضلات بتناول حبوب القمح الكامل والشوفان الكامل والشعير والجاودار.

زيت الزيتون

بدلا من استخدام الزيت النباتي أو زيت عباد الشمس، يجب استخدام زيت الزيتون، خاصة خلال فصل الشتاء إذ تساهم الزيوت الأخرى في تفاقم الالتهابات، كما أنه مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية ويمكن أن يساعد في علاج علامات آلام المفاصل والعضلات.

الشاي الأخضر

يتم استهلاك الشاي الأخضر في جميع أنحاء العالم، وهو يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية بما في ذلك تخفيف آلام المفاصل والعضلات، يحتوي الشاي الأخضر أيضا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم والالتهاب. يمكنك تناول الشاي الأخضر العضوي للحصول على نتائج أفضل.

أما الأطعمة التي يجب تجنبها، فهي:

الكحول

يمكن أن يصبح استهلاك الكحول أيضا عاملا أساسيا وراء ضعف العظام والعضلات، يمكن للإفراط في تناول الكحول أن يخفض مستويات امتصاص الكالسيوم في الجسم، يؤدي تناول الكحول بانتظام إلى تقليل الكالسيوم الموجود في العظام؛ ما يؤدي إلى إضعافها يوما بعد يوم.

الكافيين

شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل: الكولا والقهوة ومشروب الطاقة يؤدي فقدان الكالسيوم في البول، تربط بعض الدراسات بين استهلاك الكافيين وانخفاض كتلة العظام وآلام المفاصل والعضلات، علاوة على ذلك، قد تؤدي القهوة أيضا إلى زيادة الالتهاب لدى بعض الأشخاص.

السكر

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى الالتهابات والعديد من المشاكل الصحية الأخرى في الجسم مثل: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني، وخطر الإصابة بنوبة قلبية.

الملح الزائد

يقول الخبراء أيضا إن استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يقلل من كثافة العظام ويسبب الكثير من آلام العضلات والمفاصل، مع زيادة مستويات الصوديوم في الجسم، يبدأ في إطلاق المزيد من الكالسيوم عن طريق البول ويخل بتوازن المعادن الأخرى.

اللحوم الحمراء

قلل من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات الدهون الحيوانية المشبعة، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء إلى تراكم حمض الأراكيدونيك وهو مادة التهابية ويمكن أن تزيد من آلام المفاصل.