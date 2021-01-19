مسؤول إسرائيلي: فلسطين ستحصل الثلاثاء على أول شحنة من اللقاح الروسي

أعلن مسؤول إسرائيلي، أنه من المقرر أن تتسلم السلطة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، شحنة أولى من 5 آلاف وحدة من اللقاح الروسي الرئيس المضاد لفيروس كورونا.

وقال المسؤول لـ“رويترز“، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن ”مندوبا عن السلطة الفلسطينية سيجلب الشحنة إلى الضفة الغربية عبر الأردن“.

وأضاف أن ”وزارة الصحة الإسرائيلية أقرت استيراد الشحنة، وسيتم تسليمها الثلاثاء“.‎

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تسجيل وزارة الصحة في دولة فلسطين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ”سبوتنيك V“.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في الـ 12 من يناير، إن ”وزارة الصحة وقعت عقودا مع 4 شركات لتسليم اللقاحات التي ستصل في الشهرين المقبلين“.