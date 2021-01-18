إسرائيل تقدم بيانات أسبوعية لفايزر لتحقيق "مناعة القطيع"

قال مسؤولون إن إسرائيل تقدم بياناتها الجديدة أسبوعيا عن وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) لشركة فايزر المنتجة لأحد لقاحات الوقاية من المرض وذلك بموجب اتفاق تعاون قد يساعد دولا أخرى في تحسين حملات التطعيم وتحقيق ”مناعة القطيع“.

وبدأ الإسرائيليون يوم 19 ديسمبر في تلقي الجرعات الأولى من اللقاح الذي صنعته فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك فيما كان بداية إحدى أسرع حملات التطعيم في العالم.

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن معظم اتفاق التعاون الذي يقع في 20 صفحة والذي وقعته مع فايزر وجاء فيه أن الهدف هو ”تحديد ما إذا كانت تحققت مناعة القطيع بعد الوصول إلى نسبة معينة من التطعيم في إسرائيل“.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل من بينها الثمن وكمية جرعات اللقاح المقدمة لإسرائيل، لكن جاء في الاتفاق أن إسرائيل تعتمد على فايزر في تقديم ما يكفي من الجرعات بمعدل سريع كاف للسماح لها بأن تحقق ”مناعة القطيع“ وهو ما يعني أن تكون لدى نسبة كافية من السكان مناعة ضد الفيروس.

وقالت بيونتيك في بيان الإثنين: ”بينما هذا المشروع جار تنفيذه في إسرائيل فإن النتائج التي سيخلص إليها ستكون قابلة للتطبيق حول العالم ونتوقع أن تسمح للحكومات بتعظيم أثر حملات التطعيم بها على الصحة العامة“.

وأضاف البيان أن ذلك سيشمل تحديد المعدلات المناعية المحتملة المطلوبة لوقف انتشار الفيروس. وقالت بيونتيك إن الهدف هو ”رصد تطور الجائحة بمرور الوقت وعند معدلات تطعيم مختلفة“.

وردا على سؤال عما إذا كانت فايزر تقدم أي شيء مقابل البيانات الصحية الإسرائيلية، قالت متحدثة باسم الشركة في إسرائيل: ”فايزر لا تقدم أي شيء في المقابل، الاتفاق علني ولذا يمكنك مطالعته“.