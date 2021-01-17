8 علاجات منزلية فعالة للتخلص من تورم اللثة

يعتبر التهاب اللثة المرحلة الأولى من أمراض اللثة التي تسبب التورم والاحمرار والألم والنزيف، ويعاني الكثيرون من التهابات اللثة، وبدلا من الإفراط في المسكنات يمكن اللجوء لبعض الوسائل الطبيعية إلى حين زيارة الطبيب في أقرب وقت.

وأورد موقع ”أونلي ماي هيلث“، ثمانية علاجات منزلية فعالة للتخلص من تورم اللثة.

الكركم

يحتوي الكركم على نسبة كبيرة من مركب الكركمين، وهو إحدى المواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والذي يعمل على الحد من الشعور بالألم، ويساعد على علاج التهاب اللثة المزمن، ومنع العدوى.

كل ما عليك هو خلط ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة ونصف الملعقة الصغيرة من الزيت، إضافة إلى الكمية نفسها من الملح، للحصول على عجينة، ويتم تدليك اللثة والأسنان بها.

ويمكنك تحضير عجينة مكونة من الكركم والقليل من الماء، وغسل الأسنان بها باستخدام فرشاة ناعمة.

الصبار

يحتوي الصبار على خصائص مطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تجعله يعالج الالتهابات والتهاب اللثة أيضا.

وعلاوة على ذلك، سيترك الصبار تأثيرا مبردا ومهدئا على لثتك، ويمكنك وضع جل الصبار على اللثة المتورمة لمدة 30 ثانية على الأقل ثلاث مرات في اليوم، ويحتوي هذا النبات العشبي على خصائص تساعد في مكافحة أمراض اللثة وتقليل طبقة البلاك.

زيت جوز الهند

يستخدم زيت جوز الهند كعلاج طبيعي لأغراض مختلفة، ويعد العلاج بالسحب بالزيت من أفضل الطرق لعلاج التهاب اللثة.

وسحب الزيت هو تقنية تتضمن تحريك الزيت داخل الفم لمدة 30 دقيقة تقريبا، إذ يساعدك في محاربة تجمع البلاك الذي يسبب التهاب اللثة.

للقيام بذلك، ضع ملعقتين صغيرتين من الزيت في فمك، وقم بتحريكها لمدة 30 دقيقة، ثم قم ببصقها، ومن المهم شرب كوب من الماء قبل تنظيف أسنانك.

الغرغرة بالمياه المالحة



الغرغرة بالماء المالح الفاتر مفيدة للعديد من مشاكل الأسنان ويمكن أن تخفف الآلام بشكل سريع، بما في ذلك التهاب اللثة.

هذا العلاج الطبيعي مفيد جدا إذ يحتوي الملح على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تساعد في علاج الالتهاب والعديد من التهابات الفم الأخرى أيضا، فقط ضع نصف ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب ماء دافئ وقم بالغرغرة لبضع دقائق.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو زيت متعدد الأغراض، يحتوي على خصائص مفيدة جدا مضادة للبكتيريا، ومضادة للطفيليات، ومضادة للميكروبات، ومضادة للفيروسات، ومطهرة يمكن أن تساعد في علاج التهاب اللثة.

يساعد هذا الزيت العطري أيضا في علاج العديد من الالتهابات الجلدية الأخرى، وإلى جانب التورم، يساعد زيت شجرة الشاي في تخفيف الآلام بسرعة، فقط خذ بضع قطرات منه وضعها على المنطقة المصابة كرر هذا الأمر مرتين على الأقل يوميا، كل يوم لمدة أسبوع وستكون علاجا طبيعيا جيدا لالتهاب اللثة.

القرنفل

القرنفل من أهم الأعشاب الطبيعية الفعّالة في علاج التهابات اللثة وتطهير الفم، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تسكين الألم سريعا.

قم بمضغ ثلاثة فصوص من القرنفل أو تدليك اللثة باستخدام زيت القرنفل، ويترك على اللثة نحو دقيقة، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ.

أوراق الجوافة



من المعروف -أيضا- أن أوراق الجوافة لها خصائص تساعد في علاج التهاب اللثة، ويتم استخدامها من قبل العديد من الأشخاص منذ وقت طويل جدا، وقد أثبتت فاعليتها في علاج مشاكل الفم.

تحتوي أوراق الجوافة على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تساعد أيضا في منع وعلاج البلاك.

صودا الخبز

صودا الخبز تساعد على التقليل من مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان، وعلى تطهير اللثة طبيعيا، كما أنها مفيدة في منع العدوى، حيث يمكنك الخلط ما بين ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز والقليل من الماء الدافئ حتى الحصول على العجينة، ويوضع الخليط على اللثة، ويترك لمدة دقيقتين، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ.