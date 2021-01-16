16 يناير

4 عادات غذائية غير صحيحة تسبب الموت المبكر

4 عادات غذائية غير صحيحة تسبب الموت...

ربطت دراسة نُشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings بين ارتفاع استهلاك الأطعمة المعالجة والمصنعة بارتفاع معدل الوفيات بين عامة السكان حول العالم. ويعد تناول

المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

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ربطت دراسة نُشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings بين ارتفاع استهلاك الأطعمة المعالجة والمصنعة بارتفاع معدل الوفيات بين عامة السكان حول العالم.

ويعد تناول الأطعمة المعالجة واحدة من العادات الغذائية السيئة التي يمكن أن يكون لها تأثير خطير في الصحة والعمر.

وينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بالأطعمة الصحية وتجنب المصنعة من أجل صحة جيدة وطول العمر.

 اللحوم المصنعة

كشفت مراجعة حديثة متعلقة باستهلاك اللحوم الحمراء، تتبعت أكثر من 1.5 مليون شخص لسنوات طويلة، أن تناول اللحوم المصنعة بانتظام يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان؛ وخاصة سرطان القولون والموت المبكر.

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الأطعمة المقلية

ربط الباحثون أيضًا بين الأطعمة المقلية والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومشكلات القلب.

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إلا أن الدراسات أظهرت أيضًا أن تناول الأطعمة المقلية يوميًا يمكن أن يسبب الوفاة المبكرة.

السكريات المضافة

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings أن تقليل استهلاك السكريات المضافة يؤدي إلى تقليل الإصابة بالسكري والوفيات المبكرة.

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كما أن الحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة، يعتبر أحد أكثر الاستراتيجيات الفعالة لضمان صحة الفرد.

خطر الكحول

يرتبط استهلاك الكحول بالإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان المريء.

 

كما يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس والموت المفاجئ إضافة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف عضلة القلب الذي يؤدي إلى قصور القلب وأمراض الكبد والسكتة الدماغية وتلف الدماغ.

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