هل يؤثر لقاح "كورونا" على خصوبة النساء؟

بعد أشهر من الترقب، بدأت لقاحات كوفيد-19 الأولى في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن عمليات التلقيح ترافقت مع العديد من الشائعات والأساطير حول عواقب اللقاح، بما في ذلك بعض الادعاءات بأن اللقاح يؤثر على الخصوبة لدى المرأة.

وطمأنت البروفيسورة لوسي تشابيل، أستاذة أبحاث المعهد القومي للولادة في كلية كينغز في لندن، النساء بأن لقاح كوفيد-19 لن يؤثر على خصوبتهن.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تأتي نصيحة البروفيسورة لوسي تشابيل بعد وقت قصير من استطلاع للرأي شمل 55642 بريطانيًا، والذي وجد أن أكثر من ربع النساء اللاتي بين سن 18 و34 عامًا، قررن رفض اللقاح بسبب مخاوف من تأثيره على الخصوبة والحمل.

وتقول البروفيسورة لوسي تشابيل إن التساؤلات والقلق حول اللقاحات الجديدة مفهومة، ولكن الادعاءات المخيفة المنتشرة عبر الإنترنت لا أساس لها من الصحة.

وشرحت: ”لقد نظرت في كل المصادر ولا أرى أي أساس على الإطلاق للمخاوف بشأن أي من لقاحات كوفيد-19 المرخصة حول الخصوبة“.

وأوضحت أنه لا يوجد سبب يدعو للقلق من وجهة نظر بيولوجية، وليس هناك أي أدلة على أن النساء اللاتي قد تم تطعيمهن قد أصبن بمشاكل في الخصوبة.