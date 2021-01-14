ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى جانب الأمير الحسن بن طلال، اليوم الخميس، لقاح فيروس ”كورونا“.

ولم يتم تحديد نوع اللقاح في الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

وبدأ الأردن حملة التطعيم ضد فيروس ”كورونا“، أمس الأربعاء، بعد وصول كميات من لقاح ”سينوفارم“ الصيني، ولقاح ”فايزر – بيونتيك“ الأمريكي، المضادين للفيروس إلى البلاد.

وكان وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، قد أعلن في وقت سابق، أن برنامج التطعيم ”يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميًا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضًا للفيروس، والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية“.