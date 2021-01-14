الصين تسمح لفريق "الصحة العالمية" بزيارة ووهان لتقصي كورونا‎

قال التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم الخميس، إن فريقا عالميا من العلماء تقوده منظمة الصحة العالمية وصل إلى مدينة ووهان، لتقصي منشأ فيروس كورونا.

وكانت مدينة ووهان قد شهدت ظهور لفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في أواخر عام 2019، للتحقيق من أجل معرفة منشأ الجائحة.

قال التلفزيون الرسمي في #الصين، إن فريقا عالميا تقوده #منظمة_الصحة_العالمية وصل إلى مدينة #ووهان، التي ظهر فيها فيروس #كورونا للمرة الأولى في أواخر عام 2019، للتحقيق من أجل معرفة منشأ الجائحة. وكان الفريق الدولي قد صرح قبل أيام بأن الصين تمنع دخولهم إلى المدينة.#إرم_نيوز #Wuhan pic.twitter.com/gkPu9ytg6x — إرم نيوز (@EremNews) January 14, 2021

وسيقضي الفريق شهرا تقريبا في المدينة، التي تقع في وسط الصين، على أن تتضمن هذه الفترة أسبوعين في الحجر.

وكان الفريق الدولي قد صرح قبل أيام بأن الصين تمنع دخولهم إلى ووهان، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن اثنين من علماء فريق الأمم المتحدة قد غادرا بالفعل بلديهما إلى ووهان عندما قيل لهما إن المسؤولين الصينيين لم يوافقوا على التصاريح اللازمة لدخول البلاد.

ويتفاوض مسؤولو منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة مع بكين للسماح لفريق من العلماء الدوليين بالوصول إلى المواقع الرئيسية للتحقيق في أصل الفيروس، وانتقاله من نوع مضيف مجهول إلى البشر.