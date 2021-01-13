السعودية تمدد نظام التعليم عن بعد إلى الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا‎‏‎

قررت السعودية تمديد العمل بنظام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات، حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ بهدف ضمان سلامة طلابها من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها نشرته عبر تويتر، اليوم الأربعاء: إن ”أمراً سامياً صدر باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني، وفق الآلية السابقة المتبعة منذ بداية العام الدراسي“.

حرصاً من القيادة -حفظها الله- على سلامة منسوبي التعليم من فيروس ⁧#كورونا⁩، وما تحقق من نجاح للتعليم عن بُعد؛ صدر الأمر السامي الكريم باستمرار ⁧#التعليم_عن_بُعد⁩ حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني؛ وفق الآلية السابقة. pic.twitter.com/LsU0UxQgUk — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) January 13, 2021

وبدأت السعودية العام الدراسي الجاري بنظام التعليم عن بعد، مع استثناء الدروس العملية لطلاب الجامعات، ومحددة سبعة أسابيع لتقييم التجربة، قبل أن تقرر تمديدها حتى نهاية الفصل الأول، ومن ثم التمديد مجدداً في الفصل الثاني.

ووفق نظام التعليم عن بعد، يحضر المعلمون والمعلمات مع طلابهم في الفصول الافتراضية التي توفرها منصة ”مدرستي“ التابعة للوزارة، مع استمرار بث الدروس عبر قنوات ”عين“ التابعة للوزارة أيضا.

وبدأت وزارة التعليم، منذ مطلع آذار مارس الماضي، خطة تعليمية تعتمد على التعليم عن بعد من خلال التواصل مع الطلاب وذويهم عبر شبكة الإنترنت، وما توفره من تطبيقات تواصل وشرح، إضافة إلى قنوات ”عين“، بعد تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات في السعودية، كإجراء احترازي مؤقت لمنع تفشي فيروس كورونا.

واستمر العمل بذلك النظام حتى نهاية العام الدراسي المنصرم، وجرى نقل جميع طلاب المدارس إلى المرحلة الدراسية الأعلى التي تلي المرحلة التي يدرسون فيها.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية نحو 6 ملايين طالب وطالبة، موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية، وعدد محدود من المدارس الخاصة، فيما يفوق عدد منسوبي وزارة التعليم الـ700 ألف، غالبيتهم من المعلمين.