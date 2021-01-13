13 يناير

منظمة الصحة: العام الثاني لجائحة كورونا قد يكون أشد من عامها الأول‎

منظمة الصحة: العام الثاني لجائحة كو...

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس، خاصة في نصف الكرة

المصدر: رويترز

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ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس، خاصة في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.

وقال مايك رايان المسؤول بالمنظمة: ”العام الثاني من هذه (الجائحة) قد يكون أشد بالنظر إلى بعض آليات الانتقال (للعدوى)“.

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها بشأن الأوبئة والذي أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، جرى رصد خمسة ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا كيركوف الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19: ”بعد العطلة في بعض البلدان، سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن“.

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