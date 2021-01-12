هل يحتاج المتعافون من فيروس كورونا إلى اللقاح؟

مع بدء حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد حول العالم، أثير تساؤل حول إن كان من الضروري تلقي اللقاح لأولئك الذين أصيبوا سابقا بالمرض وتعافوا منه.

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ في هذا السياق، أن ”التوجيهات الرسمية تشدد على ضرورة تقديم اللقاحات بغض النظر عما إذا كان الأشخاص قد أصيبوا سابقا بالفيروس، وهو ما أكد عليه علماء الأوبئة“.

وتشير الصحيفة في تقرير لها إلى أن ”معظم الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19، يتمتعون بالحصانة لمدة 8 أشهر على الأقل، حيث وجد الباحثون أنه بعد 8 أشهر من العدوى، كانت الحصانة مستقرة عند 90% من المتعافين“، مضيفة في ظل ذلك أن ”الإصابة السابقة بالفيروس حماية جيدة بمفردها“.

لكن التقرير ينوه إلى أن ”الإصابة السابقة بالفيروس ليست ضمانة للمناعة، إذ يمكن أن تختلف المخاطر من شخص لآخر“. وكان المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا توماس فريدن، قد نصح عبر حسابه في تويتر، في ديسمبر الماضي، بضرورة أن يتلقى معظم الناس اللقاح، حتى لو كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا. لكن فريدن أضاف أنه ”لا يعتقد أنه من الخطأ بالنسبة لشخص في مجموعة منخفضة الخطورة كان مصابا بالفعل بالمرض أن يتأخر إذا اعتقد أن شخصا آخر أكثر احتياجا للجرعة“. عقبات ترى إليانور موراي، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، أن ”محاولة التحقق من مرض شخص ما في الماضي، ستضيف عقبات“ أمام عملية التلقيح. وتقول موراي إنه ”بالنظر إلى أن ترتيب الأولويات مصمم للحصول على اللقاح أولا لأولئك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، فمن المنطقي تقليل الحواجز التي تحول دون تطعيم المتعافين من الفيروس“.