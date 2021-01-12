علاجات طبيعية لتقليل علامات تمدد الجلد

تتسبب علامات تمدد الجلد إزعاجا للكثيرين، إذ تبدأ في الظهور على شكل علامات حمراء واضحة على الذراعين والصدر والظهر والبطن والأرداف والوركين، وذلك جراء تغيرات تطرأ على الوزن.

وتعاني معظم النساء من العلامات المؤرقة عادة بعد الحمل، كما تصيب الرجال، والنساء غير الحوامل، ويمكن لأي شخص من جميع الفئات العمرية أن يعاني منها، بسبب زيادة الوزن المفاجئة أو فقدانه، وغالبا ما يلجأ الناس إلى علاجات التجميل المختلفة للتخلص من تلك العلامات.

ومع ذلك، لا يدرك الكثيرون أن علاجات التجميل الكيميائية تحمل آثارا جانبية، ومن أجل الابتعاد عن تلك الآثار الضارة، يمكن استخدام علاجات منزلية فعالة تساعد في تقليل علامات التمدد وتفتيحها إن لم تجعلها تختفي تماما.

فيما يأتي بعض العلاجات الطبيعية المتاحة لتقليل هذه العلامات.

زيت جوز الهند

كلما كانت علامات التمدد بجسمك حديثة، استطاع علاج مثل زيت جوز الهند التأثير فيها وإزالتها، على عكس تأثيره على العلامات القديمة، إذ يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E وK اللذين يجددان خلايا الجلد، في الوقت الذي توفر فيه خصائصهما فوائد للبشرة.

زيت اللوز

غالبا ما يستخدم زيت اللوز لتقليل ظهور علامات التمدد. في تجربة سريرية أجريت على نساء يعانين الحمل للمرة الأولى، وجد أن التدليك بزيت اللوز المر على المناطق المصابة يساعد في تقليل تكوّن علامات التمدد.

المشمش

تستخدم بذور المشمش لأغراض التقشير أو إزالة الجلد الميت والمتضرر، كما يمكن صنع عجينة من حباته، يوضع كقناع على المناطق المصابة، ويُترك لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الدافئ، كرر ذلك لفترة حتى تمام الشفاء، كما يمكن تدليك البشرة به مع عصير الليمون.

الصبار

يساعد الصبار في التئام تلف الجلد.بسبب محتواه المائي العالي، إلى جانب خصائصه المرطبة، ويمكن لجل الصبار أن يقلل من الحكة الناتجة عن تلك العلامات.

زيت الأركان

أوضحت دراسة أن زيت الأركان له خصائص مضادة للشيخوخة ويحسن مرونة البشرة والجلد لدى النساء بعد سن اليأس؛ ما يجعله علاجا فعالا للندبات الناتجة عن علامات التمدد.

زيت الخروع

غالبا ما يستخدم زيت الخروع كمرطب، يحافظ على مرونة الجلد والتي بدورها تعمل على إزالة علامات التمدد.

عصير الليمون

أحد العناصر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تمنع إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا؛ ما يجعله علاجا طبيعيا مثاليا لعلاج علامات التمدد.