وزير الصحة الأردني: رئيس الحكومة ووزراء تلقوا لقاح كورونا الصيني

المصدر: ا ف ب

كشف وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعددا من الوزراء سبق أن تلقوا اللقاح الصيني ”سينوفارم”، أثناء التجارب السريرية على هذا اللقاح.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول سبب تعاقد المملكة على هذا اللقاح، إن ”الأردن شارك في التجارب على المطعوم الصيني، ودولة رئيس الوزراء وبعض الوزراء وأنا منهم أخذنا هذا المطعوم، وربما لأننا شاركنا في تلك التجارب وصلنا هذا اللقاح قبل غيرنا“ من الدول.

وأضاف: ”هذه المطاعيم التي تم شراؤها وتوفيرها من أجل عمليات التطعيم داخل المملكة، هي كلها مطاعيم ذات مأمونية جيدة وفعالية كاملة؛ لذا أرجو من الجميع أن يعلم أن أيا من هذه المطاعيم سيفي بالغرض بشكل عام“.

ودعا عبيدات الأردنيين إلى أخذ اللقاح بدون تردد، وقال إن ”العالم سئم أن يبقى يعاني من هذا الوباء وتداعياته“، مشيرا إلى أن ”إحدى وسائل مقاومة هذا الفيروس هي أخذ المطعوم“.

ومنح الأردن، السبت، ”ترخيصا طارئا“ لاستعمال لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد ”فايزر/ بايونتيك“، فيما أعلنت السلطات أن حملة التطعيم تبدأ الأربعاء.

ووصلت أولى شحنات لقاح ”سينوفارم“ الصيني، منتصف ليلة السبت، فيما سيصل لقاح ”فايزر/ بايونتيك“ مساء الإثنين.

وأعلنت مختبرات ”سينوفارم“ الصينية، في 30 كانون الأول/ ديسمبر، أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 %، أي أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأمريكيتان ”فايزر“ و“موديرنا“.

وتجري اختبارات لقاح ”سينوفارم“ في حوالي 10 دول، بينها الأردن والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين والبيرو ومصر.

وأطلقت وزارة الصحة الأردنية، نهاية الشهر الماضي، موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح.

وحملة التطعيم ستستهدف في البداية مابين 20 إلى 25 % من عدد سكان المملكة، البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

ووصلت 20 ثلاجة لحفظ لقاحات ”فايزر/ بايونتيك“، وتم توزيعها في أنحاء المملكة، كما تم تحديد 29 مركزا في مختلف محافظات المملكة لإعطاء اللقاحات.