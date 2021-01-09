5 علاجات منزلية لعلاج دمل العين

يعد دمل العين عدوى بكتيرية تصيب بطانة الجفن الداخلية، وتؤدي إلى التورم، حيث تظهر نتوءات أو بثور حمراء صغيرة على الرموش أو حولها تكون مؤلمة، يتكون دمل العين عندما تصاب غدة دهنية أو بصيلات الشعر حول الجفن بالعدوى أو الانسداد.

وبحسب تقرير موقع insider، يمكن أن تسد هذه الغدد بسبب فائض الدهون وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا التي تؤدي إلى تشكيل ما يشبه البثرة، ومن أعراضها ظهور النتوء حول الجفن والتورم والاحمرار والألم.

وأورد التقرير 5 علاجات منزلية يمكنك استخدامها لعلاج عدوى دمل العين.

النظافة

الحفاظ على نظافة العين يساعد في منع تكوين الدمامل، كما ينصح أحد الخبراء بعدم استخدام ماكياج منتهي الصلاحية وإزالته قبل النوم ليلًا، إلى جانب غسل اليدين بانتظام، خاصة في حالة ارتداء العدسات اللاصقة، مع عدم فرك العينين إذا كنت تعاني من الحساسية

كمادات دافئة

من أهم أسباب إزالة دمل العين هو تفتيح مسام الجلد المسدودة والتخلص من الخلايا الدهنية، عبر وضع منشفة دافئة ورطبة على الموضع المصاب، حيث تساعد الحرارة على فتح تلك المسام. كما يوصي خبراء بنظافة المنشفة لتجنب انتشار العدوى إلى مواضع أخرى.

التوقف عن وضع الماكياج

ينصح بالتوقف تمامًا عن وضع مكياج العيون في حال كانت العين تعاني الالتهاب ووجود دمامل، لتجنب تهيجها ومنع انتشار العدوى إلى أماكن أخرى. في هذا الإطار، يُنصح بتجنب استخدام المكياج الذي يوضع مباشرة على الجفن، مثل الماسكارا أو الكحل.

عدم ارتداء العدسات اللاصقة

يؤكد التقرير أنه يجب تجنب ارتداء العدسات اللاصقة إذا كنت تعاني من جفاف العينين، أو مع وجود دمل العين، لكن يمكن ارتداؤها طالما تشعر بالراحة.

لا تفتح الدمل

يؤكد الخبراء عدم فتح الدمل أو التخلص منه، فمن الممكن أن تندفع محتوياته داخل العين، فتشكل ضررًا بالغًا يؤدي إلى مزيد من التهيج أو حتى الإضرار بالبصر في مرحلة متقدمة.