ابتكار "شورت" ذكي لتعزيز أداء الرياضيين (صور)

ابتكرت شركة بريطانية ناشئة ”شورت“ ذكيا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء وصحة الرياضيين.

يعمل ”الشورت“ الذي طورته شركة ”إمبولس“ على تحفيز عضلات رجلي الدراجين، باستخدام أجهزة الاستشعار والأسلاك التي تنبعث منها التيارات الكهربائية إلى عضلات الدراج لتحسين الأداء.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعمل الشورت الذي صممه ديفون لويس، وهو طالب دكتوراه في علم الأعصاب في جامعة ساوثهامبتون، على إرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى عضلات أوتار ركبة وعضلات مرتديه لتحسين الأداء.

ويتم ذلك مع خلال سلسلة من أجهزة الاستشعار التي تُستخدم لمراقبة نشاط العضلات باستمرار، وتحفيزها عندما تحتاج لذلك.

وتسمح النبضات الكهربائية للخلايا العصبية الحركية بنقل إشارة إلى ألياف العضلات، ما يؤدي إلى تقلص العضلات وتعزيزها.

وتخطط الشركة أيضاً لاستخدام نفس التكنولوجيا في مجالات أخرى، مثل تعزيز أداء العداءين والرياضيين في صالات الألعاب.

وقال لويس: ”لدينا قدرة محدودة للسيطرة على عضلاتنا بشكل طبيعي، والتي يمكن التحكم فيها بشكل أكثر دقة، وتحفيزها لتحسين أدئها بالكهرباء“.

ومن المقرر أن يتم عرض المنتج في مؤتمر التكنولوجيا CES الأسبوع المقبل، الذي سيُعقد افتراضيا هذا العام.