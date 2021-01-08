وأضاف أن معدلات الإصابة المتزايدة ”تضع ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا“، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية سيمون ستيفنز، في مؤتمر صحفي الخميس إن أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يدخلون يوميا إلى مستشفيات لندن.