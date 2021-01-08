أعلن عمدة لندن، صادق خان، الجمعة، حالة الطوارئ الصحية في العاصمة البريطانية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ“إغراق“ المستشفيات بالمرضى المصابين.
وقال خان في تغريدة على حسابه عبر تويتر، اليوم الجمعة: ”لقد أعلنت اليوم عن حالة الطوارئ في لندن بسبب الخطر الذي يشكله هذا الفيروس على مدينتنا“.
وأوضح أن واحدا من كل 30 من سكان لندن يعاني الآن من COVID-19″.
https://twitter.com/MayorofLondon/status/1347530789710426113
وأضاف أن معدلات الإصابة المتزايدة ”تضع ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا“، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية سيمون ستيفنز، في مؤتمر صحفي الخميس إن أكثر من 800 مريض بكوفيد-19 يدخلون يوميا إلى مستشفيات لندن.