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أعلن عمدة لندن، صادق خان، الجمعة، حالة الطوارئ الصحية في العاصمة البريطانية‎ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى