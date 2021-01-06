6 يناير

5 أسباب وراء آلام الجانب الأيمن من الصدر.. لا تتجاهلها

5 أسباب وراء آلام الجانب الأيمن من...

يمكن أن يكون حدوث ألم في الجانب الأيمن من الصدر علامة خطيرة لبعض الناس، حيث يربط معظم الناس ألم الصدر بالقلب، وفي الواقع فإن حدوث ألم في الجانب الأيمن من الصدر

المصدر: لارا ثابت - إرم نيوز

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يمكن أن يكون حدوث ألم في الجانب الأيمن من الصدر علامة خطيرة لبعض الناس، حيث يربط معظم الناس ألم الصدر بالقلب، وفي الواقع فإن حدوث ألم في الجانب الأيمن من الصدر لا يكون عادةً نتيجة لنوبة قلبية، فيمكن أن يحدث الألم في الجانب الأيمن من صدرك بسبب الالتهاب أو القلق أو الإجهاد أو إجهاد العضلات، أو حالات أخرى لا علاقة لها بقلبك.

في ما يلي 5 أسباب وراء آلام الجانب الأيمن من الصدر:

التوتر أو القلق

يمكن أن يسبب اضطراب القلق أو الإجهاد الشديد نوبات الهلع، التي يمكن أن تشبه إلى حد كبير النوبة القلبية. يمكن أن تحدث نوبات الهلع من دون سبب أو يمكن أن تحدث بسبب حدث سابق مؤلم في حياتك.

ويمكن أن تسبب نوبات الهلع ألماً في الصدر لأنه عندما تتنفس بسرعة وبعمق، فإن عضلات جدار الصدر تتشنج. يمكن أن يحدث الألم الناتج عن تلك النوبات على جانبي الصدر.

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الشد العضلي

يتحول الشد العضلي إلى آلام مزعجة بجانب الصدر الأيمن، عندما يواظب المرء على الذهاب للصالات الرياضية لحمل الأوزان الثقيلة، فتزيد فرص الإصابة بتلك الآلام التي تتطلب تناول أدوية علاجية لتخفيف الألم من ناحية، والحصول على قسط من الراحة من الناحية الأخرى.

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الارتجاع المعدي المريئي

تعتبر الإصابة بإحساس الحرق في الصدر، من أكثر العلامات الدالة على المعاناة من مرض الارتجاع المعدي المريئي، إذ تبدو تلك الأحاسيس الحارقة المقترنة بآلام جانب الصدر الأيمن، أشبه بأزمات القلب الخطيرة، على الرغم من أن تلك الأزمة لا تتطلب إلا تناول أدوية وعلاجات الحموضة، مع تجنب تناول الأكلات التي تحفز المرض المذكور.

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الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي هو جلطة دموية تستقر في الرئة اليمنى وتسبب ألماً في الجانب الأيمن في الصدر. وقد يكون هذا مهدداً للحياة إذا لم يتم علاجه على الفور.

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التهاب الغضروف الضلعي

يشير الأطباء إلى التهابات الغضروف الضلعي، (التي تصيب غضاريف القفص الصدري)، على أنها سبب في الإصابة بآلام صدرية مزعجة، غالبا ما يعاني منها الجانب الأيمن، إلا أنها تؤدي أحيانا إلى تضرر مناطق الصدر كلها دون استثناء.