الإمارات تؤكد فعالية التطعيم بلقاح كورونا بنسبة 100%

أكدت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100%، وأن أخذه اختياري وليس إجباريًا.

وقالت الحوسني: ”إن التطعيم نجاحه بنسبة 100% وفاعليته وسلامته لكبار المواطنين والمقيمين ما فوق 60 عاما، لذا ننصح جميع الأشخاص ضمن هذه الفئة الحصول على اللقاح“.

وأشارت إلى أن ”اللقاح اختياري وليس إجباريا، ويتم من خلال جرعتين بفارق زمني 3-4 أسابيع بين الجرعتين، ويجب الاستمرار في اتباع التدابير الوقائية وسط المجتمع، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، حتى ولو تم أخذ اللقاح“

وأضافت الحوسني أن هناك ”ارتفاعا ملحوظا في أعداد حالات الإصابة المسجلة في الدولة، ونهدف إلى السيطرة عليه من خلال مراجعة الإجراءات، والتركيز على التطعيم لأكبر نسبة ممكنة من المجتمع“.