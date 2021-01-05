سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا‎

قالت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إن السلطنة سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فحصه لدى وصوله كانت سلبية.

وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض ”كوفيد-19“.