سينوفارم الصينية تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

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قالت "مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية" التابعة لسينوفارم ،اليوم الثلاثاء، إنها سلمت الإمارات 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19". وأدخلت