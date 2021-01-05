الإمارات.. إلزام موظفي الهيئات الحكومية بمسحة الأنف كل 14 يوما

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تعميما للوزارات والجهات الاتحادية كافة وشركات التعهيد والخدمات العامة، بشأن الإجراءات الجديدة للتصدي لأزمة فيروس كورونا، على أن يتم العمل بها اعتبارا من الـ 17 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن التعميم يقضي بإلزام العاملين في الهيئات الحكومية بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل 14 يوما، وذلك على نفقة الموظف الخاصة، فيما يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على لقاح كورونا، والحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة، تثبت عدم إمكانية تلقيهم اللقاح وفق حالتهم الصحية أو المرضية، على أن تتكفل الدولة بإجراء فحص مسحة الأنف PCR لهم كل 14 يوما.

كما يلزم شركات التعهيد والخدمات العامة وما شابهها، والتي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف PCR لموظفيها، وذلك كل 14 يوما، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على اللقاح.

وشمل التعميم موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابهها، في حال تم التعاقد معها من قبل الجهات الاتحادية، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف PCR مدتها لا تزيد عن 3 أيام، ويستثنى من ذلك الحاصلون على لقاح كورونا.