الطبيب السعودي البارز حرب الهرفي يتلقى لقاح كورونا بعدما شكك في فاعليته

أخذ الطبيب والأستاذ الجامعي السعودي البارز حرب الهرفي، اليوم الإثنين، لقاح فيروس كورونا المستجد بعد أن أبدى الشهر الماضي مخاوف من مضاعفاته المستقبلية، مثيراً مخاوف مماثلة عند عدد كبير من السعوديين.

ونشر الهرفي، وهو استشاري للمناعة والحساسية والربو، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، ظهر فيه يأخذ اللقاح ضد كورونا داخل أحد المراكز المخصصة لإعطاء اللقاحات، ليؤكد أنه غيّر رأيه المشكك باللقاح.

وقال الهرفي، الذي يدّرس طلاب الطب في جامعة الفيصل بمدينة الرياض، في الفيديو، بينما ينهمك أحد الممرضين بحقنه بالتطعيم: إن ”التطعيم ضروري للوقاية من هذا المرض، وقد أثبتت الدراسات العلمية أنه آمن وسليم ويعطي مناعة لفترة طويلة، وكوني مختصا بأمراض المناعة أنصح بهذه الوسيلة“.

وأضاف الأكاديمي السعودي البارز، أنه اقتنع بجدوى اللقاح من خلال دراسات علمية موثوقة حول أمان اللقاح والمناعة التي يوفرها لفترة طويلة، وندرة مضاعفاته، شأن تطعيم الإنفلونزا العادية، على حد قوله.

#تطعيم كورونا: سبق وان اجبت بالنفي عن اخذ التطعيم ولكن بعد دراسة متانية والاطلاع على نتيجة دراسة علمية حديث جداً موثقة وموثوقة اصبح لدي قناعة بناء على هذه المعلومات ان التطعيم امن ويعطي مناعة جيدة وطويلة بناء على دراسة اطباء وممارسين صحيين اخذوا التطعيم وتمت متابعتهم ستة اشهر. — د. حرب الهرفي Harb (@DrHarbAlHarfi) January 4, 2021

وأثارت خطوة الهرفي الجديدة تفاعلاً لافتاً وردود فعل واسعة مع الفيديو، الذي شوهد قرابة مئة ألف مرة في غضون ساعات قليلة من نشره.

وكان الهرفي قد قال منتصف الشهر الماضي إنه لن يأخذ لقاح فيروس كورونا بعد أن بدأت السلطات الصحية تطعيم السكان به مجاناً، خشية مضاعفاته المستقبلية، قبل أن يحذف تغريدته التي أثارت جدلاً واسعاً، ويحض متابعيه على اتباع نصائح وزارة الصحة.

رايي في تطعيم كورونا شخصي وغير ملزم لاي شخص ولا يعكس الراي العلمي السايد او راي الجهات الصحية الرسمية وانصح باتباع تعليمات الجهات الصحية الرسمية — د. حرب الهرفي Harb (@DrHarbAlHarfi) December 17, 2020

وشكك الهرفي حينها بأمان اللقاح على المدى البعيد، لكنه قال إن رأيه لا يلزم الآخرين باتباعه، على الرغم من التأثير الواسع لموقف الأكاديمي البارز الذي يتمتع بسمعة طبية في بلاده.

وكتب الهرفي في تويتر، ”تطعيم كورونا: يسألني بعض مراجعي عيادات المركز الوطني للحساسية والربو والمناعة: هل ستأخذ تطعيم كورونا؟ كانت إجاباتي بـ: لا، وعندما يسألون عن السبب. أقول إن التطعيم حديث عهد وحضر على عجل لأسباب اقتصادية وسياسية، ولا نعرف ما هي المضاعفات على المدى البعيد. هذا رأيي وللناس آراء أخرى“.

https://twitter.com/DrHarbAlHarfi/status/1339251039367815168

ويدير الهرفي مركزاً طبياً لأمراض الحساسية والربو في الرياض، ويحمل شهادة الدكتوراه ( البورد الأمريكي) في الحساسية والربو والمناعة منذ عام 1977 من ”تنسي ميديكال سنتر“، وقد التحق بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عام 1980، وأنشأ أول وحدة للحساسية والمناعة في المستشفى، وتدرب على يديه عدد من الأطباء السعوديين.

وللهرفي العديد من النشرات والمقالات في المجلات والصحف المحلية والعربية، وله مؤلفات وكتب عدة، بجانب كونه زميل الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، والكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة منذ عام 1987، وعضو الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة الإكلينيكية منذ عام 1985، وله عدة دراسات عن مسببات الحساسية في المملكة.

وتسلّمت السعودية الشهر الماضي أول شحنة من لقاح كوفيد-19، لتكون أول دول عربية تحصل على لقاح كورونا من شركة ”فايزر“، الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء السعودية الحكومية، لتبدأ بعدها بتوزيع اللقاح للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل، بعد تسجيل الراغبين في تطبيق ”صحتي“ للحصول على اللقاح.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولون بارزون آخرون، بينهم وزير الصحة توفيق الربيعة، من أوائل الأشخاص الذين أخذوا التطعيم ضد كورونا.